Atletico : Simeone, un ancien veut une statue !

Atletico : Simeone, un ancien veut une statu e ! « Par Romain Lantheaume - Le 30/12/2016 » A+ Imprimer Email Texte: A- Arrivé sur le banc de l’Atletico Madrid en décembre 2011, l’entraîneur Diego Simeone fait l’unanimité depuis avec notamment une Liga, une Ligue Europa et deux finales de la Ligue des Champions sur le CV. Pour l’ancien Colchonero, Maxi Rodriguez, El Cholo "devrait avoir un monument à son nom". "Certains disent qu’il manque un trophée européen pour couronner ce cycle, mais le travail qui a été accompli derrière par Diego Simeone a été énorme. (…) C’est quelqu’un de très intelligent et qui sait comment motiver ses troupes. Il vit aussi le football d’une manière très spéciale. Pour lui, le football, ce n’est pas un travail, c’est un mode de vie", a encensé l’Argentin. Un très bel hommage alors que la fin d’année a été un peu plus compliquée pour l’Atletico. Un très bel hommage alors que la fin d’année a été un peu plus compliquée pour l’Atletico.

