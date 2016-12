Rwanda : une décision contre la... sorcellerie « Par Romain Rigaux - Le 30/12/2016 » A+ Imprimer Email Texte: A- La Fédération rwandaise a désormais décidé de sanctionner la sorcellerie. D'après l'un des plus grands journaux locaux, New Times, cette décision a été prise après qu'un joueur a semblé jeter un sort en plein match. Début décembre, l'attaquant de Rayon Sport, Moussa Camara, s'était rendu près du poteau adverse pour réaliser ce que certains ont perçu comme un acte de sorcellerie. Il faut dire que le joueur avait ensuite marqué quelques secondes plus tard. Si cela peut faire sourire, la Fédération a organisé une session de travail "extraordinaire" pour prendre une décision contre ces actes. Désormais, les apprentis sorciers s'exposent à des amendes : 116 € pour les joueurs, 232 € pour les entraîneurs et 580 € pour l'équipe concernée. Désormais, les apprentis sorciers s'exposent à des amendes : 116 € pour les joueurs, 232 € pour les entraîneurs et 580 € pour l'équipe concernée.

