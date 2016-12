Real : Ronaldo, un club offre 300 M € ! « Par Romain Rigaux - Le 30/12/2016 » A+ Imprimer Email Texte: A- Comme on a pu le constater ces derniers jours avec Oscar et Carlos Tevez, les clubs chinois sont prêts à de véritables folies pour attirer de très bons joueurs dans leur championnat. L'un d'eux est même disposé à faire une offre pharaonique pour Cristiano Ronaldo (31 ans, 11 matchs et 10 buts en Liga cette saison) : un transfert de 300 millions d'euros et un salaire annuel de 150 millions d'euros ! Une proposition révélée par l'agent de l'attaquant du Real Madrid, Jorge Mendes, en marge des Globe Soccer Awards. Mais l'international portugais n'est pas intéressé. "L'argent ne fait pas tout, le Real Madrid est le club de sa vie", a expliqué le célèbre représentant à Sky Sports Italia. CR7 a récemment prolongé avec le Real Madrid jusqu'en 2021 et n'a logiquement aucun intérêt à rejoindre la Chine actuellement. CR7 a récemment prolongé avec le Real Madrid jusqu'en 2021 et n'a logiquement aucun intérêt à rejoindre la Chine actuellement.

