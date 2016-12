Man Utd : les qualités d'Ibra selon Jones

Leader offensif de Manchester United, l'attaquant Zlatan Ibrahimovic (35 ans, 17 matchs et 12 buts en Premier League cette saison) a parfaitement réussi son adaptation à la Premier League malgré des débuts poussifs. Pour son partenaire en défense central, Phil Jones (24 ans, 8 matchs en Premier League cette saison), le Suédois dispose de qualités très importantes qui soulagent l'équipe.

"Zlatan est parfait dans son rôle de pivot. Il est grand, puissant et sait toujours où il se trouve dos au but. C'est aussi un excellent technicien qui apporte du liant dans la construction de notre jeu, a commenté l'Anglais en conférence de presse. On aimerait ne pas jouer long et lui balancer des ballons, mais même dans ce registre, il excelle et rend complètement fous les défenseurs adverses."

Visiblement, Ibrahimovic fait l'unanimité chez les Red Devils !