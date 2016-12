Dortmund : Dembélé, meilleur dribbleur en 2016 « Par Youcef Touaitia - Le 29/12/2016 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d'excellents débuts avec le Borussia Dortmund, l'ailier Ousmane Dembélé (19 ans, 15 matchs et 4 buts en Bundesliga cette saison) a réussi une belle année 2016. Preuve que l'ancien Rennais a marqué cette période de son empreinte, le jeune Français a été le joueur ayant réussi le plus de dribbles cette année ! En effet, Opta a dévoilé le TOP 5 des joueurs ayant eu le plus de succès dans ce registre. Dembélé trône en tête de classement avec 144 dribbles réussis et devance Wilfried Zaha (141) ainsi que Neymar (138). Eden Hazard (118) arrive en 4e position devant... Hatem Ben Arfa (115). On se demande ce qu'aurait pu être ce chiffre si le Parisien avait poursuivi sur sa lancée après une très belle saison à Nice. Eden Hazard (118) arrive en 4e position devant... Hatem Ben Arfa (115). On se demande ce qu'aurait pu être ce chiffre si le Parisien avait poursuivi sur sa lancée après une très belle saison à Nice.

