PSG : Ancelotti en rajoute une couche Par Youcef Touaitia - Le 29/12/2016 A+ Imprimer Email Texte: A- Régulièrement critique à l’égard du Paris Saint-Germain, Carlo Ancelotti a une nouvelle fois piqué le club de la capitale. En cause, la mentalité de certains joueurs, pas assez affirmée au cours de son passage. "Paris était un défi. Ils voulaient gagner en importance au niveau international, mais ils n’avaient pas encore la mentalité pour le faire. Dans ce club, je souhaitais aider", a assuré le coach du Bayern Munich dans les colonnes du Tageszeitung. S’il a remporté la Ligue des Champions avec le Real Madrid dans la foulée, on sent que le Transalpin aurait aimé faire beaucoup plus avec le PSG. S’il a remporté la Ligue des Champions avec le Real Madrid dans la foulée, on sent que le Transalpin aurait aimé faire beaucoup plus avec le PSG.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+