Juve : Evra à West Ham, c’est non !

Annoncé partant de la Juventus Turin, le latéral gauche Patrice Evra (35 ans, 6 matchs en Serie A cette saison) ne rejoindra pas West Ham cet hiver. Et pour cause, l’entraîneur des Hammers, Slaven Bilic, ne souhaite pas recruter le Français. "Ce n'est pas vrai. Ok, c'est un grand joueur, mais nous sommes bien garnis à ce poste", a évoqué le Croate en conférence de presse. Clair et concis !