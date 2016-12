Real : Isco a décidé pour son avenir « Par Youcef Touaitia - Le 29/12/2016 » A+ Imprimer Email Texte: A- Malgré un temps de jeu moins important qu’espéré au Real Madrid, le milieu offensif Isco (24 ans, 12 matchs et 2 buts en Liga cette saison) fait partie de la rotation dans l’effectif de Zinedine Zidane. Longtemps annoncé sur le départ, l’Espagnol, pisté par Manchester City, Manchester United, Arsenal, Tottenham ou encore la Juventus Turin, aurait décidé de poursuivre l’aventure chez les Merengue selon AS. Le média ibérique nous informe qu’Isco souhaiterait terminer la saison au sein de la Maison Blanche afin de voir s’il peut s’y inscrire encore un peu plus dans la durée. Le média ibérique nous informe qu’Isco souhaiterait terminer la saison au sein de la Maison Blanche afin de voir s’il peut s’y inscrire encore un peu plus dans la durée.

