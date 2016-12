Juve : Bonucci a failli arrêter sa carrière « Par Damien Da Silva - Le 29/12/2016 » A+ Imprimer Email Texte: A- Considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste, le défenseur central de la Juventus Turin Leonardo Bonucci (29 ans, 12 matchs et 1 but en Serie A cette saison) a récemment prolongé son contrat jusqu'en juin 2021. Et pourtant, l'international italien a été tout proche d'arrêter sa carrière après l'Euro 2016 en raison des problèmes de santé de son fils de deux ans, qui a passé 13 jours à l'hôpital à cause d'une affection médicale aiguë. "Durant ces semaines, j’ai envisager d’arrêter le football. Je ne pouvais pas penser au travail, je l’avais vraiment mis de côté. Mais désormais, c’est la fin de la peur, qui a duré de juillet jusqu’à il y a quelques jours. (...) Finalement il va bien, physiquement et psychologiquement", a confié le Turinois au média La Repubblica. Heureusement pour la famille Bonucci et la Juve, le petit Matteo a retrouvé la forme !

