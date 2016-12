PSG : Meunier surpris par ses débuts Par Damien Da Silva - Le 29/12/2016 » A+ Imprimer Email Texte: A- Recruté l'été dernier pour 7 millions d'euros en provenance du FC Bruges, le latéral droit Thomas Meunier (25 ans, 11 matchs et 1 but en L1 cette saison) a été la seule satisfaction du mercato du Paris Saint-Germain. Et l'international belge a été le premier surpris de ses bons débuts au sein du club de la capitale. "A la base j’étais plutôt un plan de secours. Je suis un peu étonné de mon temps de jeu. Et finalement, j’ai pas mal progressé, notamment grâce au staff qui me fait confiance. J’ai eu ma chance en coupe, en championnat et en Ligue des Champions. J’ai pu montrer mes qualités et ça a souvent été positif. Je suis heureux de mes premiers mois au PSG et j’espère que ça va durer", a commenté le défenseur pour la RTBF. Avec le départ de Serge Aurier à la CAN avec la Côte d'Ivoire, le temps de jeu de Meunier devrait encore augmenter. Avec le départ de Serge Aurier à la CAN avec la Côte d'Ivoire, le temps de jeu de Meunier devrait encore augmenter.

