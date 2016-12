Man Utd : Cascarino dingue d'Ibrahimovic « Par Youcef Touaitia - Le 29/12/2016 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ancien joueur de l'Olympique de Marseille, Tony Cascarino suit de près les performances de l'attaquant Zlatan Ibrahimovic (35 ans, 17 matchs et 12 buts en Premier League cette saison), de retour à un excellent niveau du côté de Manchester United. Impressionné, l'Irlandais a encensé le Suédois. "Sa condition physique est extraordinaire. Lorsque vous avez un joueur aussi expérimenté que lui, c’est tout bénéfique pour le manager. (...) José Mourinho peut s’appuyer sur lui pour l’ériger en modèle à suivre pour les jeunes du club", a assuré Cascarino pour The Times. En l'espace de quelques semaines, Ibrahimovic a su inverser la tendance après avoir subi de nombreuses critiques suite à sa période creuse en septembre et octobre. En l'espace de quelques semaines, Ibrahimovic a su inverser la tendance après avoir subi de nombreuses critiques suite à sa période creuse en septembre et octobre.

