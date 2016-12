PSG : Jesé, Las Palmas craint la concurrence « Par Damien Da Silva - Le 29/12/2016 » A+ Imprimer Email Texte: A- En échec depuis son arrivée cet été en provenance du Real Madrid pour 25 millions d'euros, l'ailier du Paris Saint-Germain Jesé (23 ans, 9 apparitions et 1 but en L1 cette saison) pourrait quitter le club de la capitale cet hiver. Annoncé avec insistance à Las Palmas, l'Espagnol plaît aussi à de grandes formations européennes. Un élément qui complique sa venue au sein de l'équipe de sa ville natale selon le président de Las Palmas. "Nous le voulons vraiment. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Liverpool, Milan et la Roma veulent Jesé et sont prêts à payer ce qu’il coûte. Nous, non. Mais nous avons autre chose", a rappelé Miguel Angel Ramirez pour le journal La Provincia. Très attaché à Las Palmas, Jesé souhaiterait absolument être prêté dans cette formation lors de la seconde partie de saison (voir ici). Très attaché à Las Palmas, Jesé souhaiterait absolument être prêté dans cette formation lors de la seconde partie de saison ().

