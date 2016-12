Chelsea : 25 M€ refusés pour un Ivoirien « Par Youcef Touaitia - Le 29/12/2016 » A+ Imprimer Email Texte: A- Désireux de renforcer son milieu de terrain, Chelsea suit de très près les performances de Franck Kessié (20 ans, 16 matchs et 6 buts en Serie A cette saison), auteur d’une demi-saison de haute volée avec l’Atalanta Bergame. Mais recruter l’Ivoirien ne sera pas une chose aisée pour les Blues, qui auraient vu leur première offre de 25 millions d’euros être refusée selon The Guardian. Son agent ne semble d’ailleurs pas pressé de voir l’Éléphant quitter la formation italienne. "Nous avons de nombreux clubs intéressés : Chelsea, Liverpool, Arsenal, les deux Manchester. Je ne peux pas dire combien il vaut, mais nous parlons à propos d’un des meilleurs jeunes au monde. Mais Franck est encore jeune et nous devons être très prudents pour son développement. Chelsea est un grand club mais nous devons analyser la situation patiemment et considérer toutes les options. Maintenant, de toute façon, il va y avoir la CAN et il n’y a donc pas de raison de se précipiter." Pour le transfert de Kessié, l’Atalanta demanderait au moins 40 millions d’euros. Pour le transfert de Kessié, l’Atalanta demanderait au moins 40 millions d’euros.

