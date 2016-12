Chine : Tévez rejoint Shanghai (officiel) « Par Youcef Touaitia - Le 29/12/2016 » A+ Imprimer Email Texte: A- Attendu ces derniers jours (voir ici), le transfert de l'attaquant Carlos Tévez (32 ans) vers le club chinois du Shanghai Shenhua a été officialisé par Boca Juniors mercredi. "Boca Juniors est parvenu à un accord avec Shanghai Greenland Shenhua pour le transfert de Carlos Tévez, respectant la volonté du joueur de continuer sa carrière footballistique dans le pays asiatique", peut-on lire dans un communiqué des dirigeants argentins. Rémunéré à hauteur de 2 millions d'euros par an dans son pays natal, l'ancien joueur de Manchester United va toucher 38 millions d'euros sur la même période en Chine, soit un salaire multiplié par 19 ! Par conséquent, Tévez devient, et de très loin, le joueur le mieux payé du monde. Tout simplement démentiel ! Rémunéré à hauteur de 2 millions d'euros par an dans son pays natal, l'ancien joueur de Manchester United va toucher 38 millions d'euros sur la même période en Chine, soit un salaire multiplié par 19 ! Par conséquent, Tévez devient, et de très loin, le joueur le mieux payé du monde. Tout simplement démentiel !

