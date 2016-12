OM : la Roma a un regret pour Garcia... « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 28/12/2016 » A+ Imprimer Email Texte: A- ... Et c'est de ne pas l'avoir viré plus tôt. C'est en tout cas ce qu'a affirmé ce mercredi le président de l'AS Roma, James Pallotta, qui a eu des mots assez durs à l'égard de Rudi Garcia sur le site officiel du club italien. "J’aurais dû le faire plus tôt, a lâché sans détour Pallotta, en revenant sur le licenciement du Français en janvier 2016 au profit de Luciano Spalletti. J’avais déjà vu beaucoup de signes l’année précédente. (…) Garcia manquait de passion dans sa façon de parler, sa stratégie, sa tactique et la façon dont il préparait les joueurs. Durant les entraînements, il ne parlait presque jamais de stratégie et de tactique. Peut-être que ce n’est pas important dans d’autres pays, mais c’est le cas en Italie." Voilà Garcia habillé pour l'hiver. Voilà Garcia habillé pour l'hiver.

