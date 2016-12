PSG : Omar Da Fonseca décrit Lo Celso « Par Eric Bethsy - Le 28/12/2016 » A+ Imprimer Email Texte: A- Arrivé ce mercredi dans la capitale française, Giovani Lo Celso (20 ans) sera observé à la loupe pour ses débuts avec le Paris Saint-Germain. Et pour cause, le milieu argentin est méconnu dans l’Hexagone. En revanche, son compatriote Omar Da Fonseca le connaît bien. "C’est plutôt un passeur, a décrit le consultant de beIN Sports. Techniquement, il est doué. C’est une espèce de James Rodriguez qui marque pour le moment un peu moins. Il a une bonne patte gauche et il est capable de réaliser des belles transversales. Tout ce qui est contrôle et prise de balle, il n’y aura pas de soucis. Mais cela m’étonnerait qu’il puisse évoluer dans un couloir car ce n’est pas un coureur à pied." "C’est un pari-projet. Le but est de le préparer pour la saison prochaine. Ce qui est intéressant, c’est que les jeunes dans le football argentin ont déjà une forte personnalité. Il ne va pas hésiter à mettre un petit pont à Thiago Silva à l’entraînement par exemple. Les jeunes Argentins sont insouciants, ce qui est positif, ça peut l’aider. (...) En Argentine, il a une cote assez positive car c’est un joueur qui fait des jolis gestes, comme la rabona (ndlr, le coup du foulard). Il fait des passes trois doigts aussi (ndlr, de l'extérieur du pied)." Le genre de joueurs capables d’enflammer le Parc des Princes. Le genre de joueurs capables d’enflammer le Parc des Princes.

