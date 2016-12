PSG : Georgen attend son heure « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 28/12/2016 » A+ Imprimer Email Texte: A- Avec Serge Aurier et Thomas Meunier devant lui, le jeune Alec Georgen (18 ans, aucun match disputé cette saison) voit la route être bien barrée au poste de latéral droit du Paris Saint-Germain. Mais le jeune défenseur parisien ne désespère pas d'avoir sa chance prochainement. "Ce sera une belle récompense après toutes ces années de travail dans le but d’atteindre cet objectif qui est de jouer avec les pros. Ce n’est pas un aboutissement non plus, car le but est de s’imposer au Paris Saint-Germain sur le long terme. Mais j’attends avec impatience de fouler pour la première fois la pelouse du Parc des Princes, ou tout simplement de porter ce maillot au plus haut niveau. Cela arrivera le jour où je l’aurais mérité, tout simplement. Je travaille au quotidien, et ne change pas mes habitudes", indique Georgen sur le site officiel du PSG. Au poste de latéral droit, le PSG possède aussi le bon Youssouf Sabaly, prêté cette saison à Bordeaux. Au poste de latéral droit, le PSG possède aussi le bon Youssouf Sabaly, prêté cette saison à Bordeaux.

