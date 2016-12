Séville : Nasri visé par une enquête... « Par Romain Rigaux - Le 28/12/2016 » A+ Imprimer Email Texte: A- Comme nous vous l'évoquions ce mercredi, Samir Nasri (29 ans, 10 matchs et 2 buts en Liga avec FC Seville cette saison) a été victime d'un piratage de son compte Twitter (voir la brève de 13h42) dans la nuit de mardi à mercredi. Une blague de mauvais goût qui pourrait prendre des proportions plus grandes. Selon le très sérieux El Pais, le milieu offensif du FC Séville est ciblé par une enquête de l'agence antidopage espagnole (AEPSAD). C'est le tweet à l'origine de l'histoire, posté par la clinique Drip Doctors, basée aux Etats-Unis, qui a intrigué l'agence. "Qu'un sportif se rende dans une clinique comme celle-là est déjà suspect", confie une source interne de l'AEPSAD au journal espagnol. Le traitement en question est une perfusion contenant "des doses élevées de vitamine C, de vitamines B, de lysine et de zinc combinées avec des nutriments spécialement formulés pour aider à combattre les superbactéries et les virus courants", d'après le site de Drip Doctors. Problème, les traitements par intraveineuses sont autorisés uniquement s'ils n'excèdent pas les 50 millilitres et, bien évidemment, s'ils ne concernent pas un produit interdit par l'Agence mondiale antidopage. Nasri devra donc peut-être prouver prochainement qu'il n'a pas enfreint le règlement. Problème, les traitements par intraveineuses sont autorisés uniquement s'ils n'excèdent pas les 50 millilitres et, bien évidemment, s'ils ne concernent pas un produit interdit par l'Agence mondiale antidopage. Nasri devra donc peut-être prouver prochainement qu'il n'a pas enfreint le règlement.

