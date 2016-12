Divers : le compte Twitter de Nasri piraté « Par Romain Rigaux - Le 28/12/2016 » A+ Imprimer Email Texte: A- Les fans de Samir Nasri (29 ans, 10 matchs et 2 buts en Liga avec FC Seville cette saison) ont sans doute été surpris de voir apparaître sur son compte Twitter des messages à caractères sexuels. En effet, le milieu offensif du FC Séville a été victime d'un piratage dans la nuit de mardi à mercredi. Tout a commencé lorsqu'une entreprise spécialisée dans les traitements par vitamines mentionnait l'ancien Marseillais dans un tweet. "Nous avons fourni à Samir Nasri une infirmière à domicile pour une perfusion afin de le garder hydraté et en bonne santé pour toute sa longue saison avec Séville", expliquait le compte Drip Doctors avec une photo à l'appui. Quelques instants plus tard, le compte Twitter de Nasri répondait avec un message sulfureux. "Tu m'as aussi fourni un service sexuel complet juste après", pouvait-on lire notamment. Le joueur a rapidement repris le contrôle de son compte pour annoncer un piratage et s'excuser. Quelques instants plus tard, le compte Twitter de Nasri répondait avec un message sulfureux. "Tu m'as aussi fourni un service sexuel complet juste après", pouvait-on lire notamment. Le joueur a rapidement repris le contrôle de son compte pour annoncer un piratage et s'excuser.

