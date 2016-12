Juve : Puyol et Buffon ont traumatisé Higuain « Par Romain Lantheaume - Le 28/12/2016 » A+ Imprimer Email Texte: A- Buteur hors pair, Gonzalo Higuain (29 ans, 17 matchs et 10 buts en Serie A cette saison) a cependant dû se frotter à des adversaires très enquiquinants au cours de sa carrière. Parmi eux, l’ancien défenseur du FC Barcelone, Carles Puyol, et le gardien, qui est désormais son coéquipier à la Juventus Turin, Gianluigi Buffon, l’ont particulièrement embêté. "Le plus dur, c’est Puyol. Quand je jouais contre le Barça, il était insupportable, a reconnu l’ancien Napolitain au micro de Premium Sport, avant de s’exprimer sur les gardiens. J’ai joué avec trois des meilleurs : Buffon, Casillas et Reina. Mettre un but à Buffon est un double challenge, c’est un gardien incroyable. Je l’admire beaucoup parce qu’il a la même envie que quand il était jeune." Et ce n’est pas fini puisque le portier italien a récemment plaisanté en indiquant qu’il ne veut pas raccrocher les crampons avant l’âge de 65 ans (voir ici) ! Et ce n’est pas fini puisque le portier italien a récemment plaisanté en indiquant qu’il ne veut pas raccrocher les crampons avant l’âge de 65 ans () !

