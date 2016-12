Tigres : pourquoi Gignac a eu un coup de mou « Par Romain Lantheaume - Le 28/12/2016 » A+ Imprimer Email Texte: A- S’il a remporté le tournoi d’ouverture au Mexique avec les Tigres de Monterrey dans la nuit de dimanche à lundi, l’attaquant André-Pierre Gignac (31 ans) est également passé par des moments difficiles cette année. Resté sans marquer pendant plus de deux mois de septembre à novembre, l’ancien Marseillais souffrait avant tout mentalement, comme l’explique son président, Alejandro Rodriguez. "En fait, Gignac a souffert au moment du décès de sa grand-mère (le 31 octobre). Il en était très proche et n’a pu se rendre à ses funérailles. Et puis la finale perdue de l’Euro, où il a été à quelques centimètres de donner la victoire à la France, lui a aussi fait très mal", a souligné le dirigeant dans les colonnes de L’Equipe. En travaillant avec l'hypnotiseur John Milton, le Tricolore a pu remonter la pente et signer notamment 6 buts en 6 matchs lors des play-offs. En travaillant avec l'hypnotiseur John Milton, le Tricolore a pu remonter la pente et signer notamment 6 buts en 6 matchs lors des play-offs.

