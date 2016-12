PSG : Ben Arfa refuse de parler d'échec « Par Romain Lantheaume - Le 28/12/2016 » A+ Imprimer Email Texte: A- Malgré un temps de jeu limité en première partie de saison et l’intérêt de clubs prêts à le relancer comme Fenerbahçe, le milieu offensif Hatem Ben Arfa (29 ans, 14 apparitions en L1 cette saison) a décidé de rester au Paris Saint-Germain en janvier, comme nous vous l'évoquions mardi (voir ici). Une information confirmée par le quotidien Le Parisien ce mercredi. L'ancien Niçois refuse de qualifier d’échec ses cinq premiers mois passés à Paris. "Pour lui, un échec, c'est quand on a eu sa chance et que l'on n'a rien démontré. Il n'estime pas être dans ce cas-là, avec des règles de concurrence qu'il ne comprend pas toujours", écrit le journal régional. "Ces cinq premiers mois de compétition racontent plutôt, selon lui, l'histoire d'une relation compliquée avec un entraîneur qui ne semble guère lui faire confiance et qui ne le voulait sans doute pas l'été dernier." Le Tricolore fera le bilan en fin de saison. Si son temps de jeu ne s’améliore pas d’ici là, on peut imaginer que le natif de Clamart risque de changer son fusil d’épaule… Le Tricolore fera le bilan en fin de saison. Si son temps de jeu ne s’améliore pas d’ici là, on peut imaginer que le natif de Clamart risque de changer son fusil d’épaule…

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+