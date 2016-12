PSG : Jesé, Las Palmas ou rien ?

PSG : Jesé, Las Palmas ou rie n ? « Par Romain Lantheaume - Le 28/12/2016 » A+ Imprimer Email Texte: A- D’accord pour rejoindre l’UD Las Palmas en prêt en janvier, l’ailier du Paris Saint-Germain, Jesé (23 ans, 9 apparitions et 1 but en L1 cette saison), croise les doigts pour que le club de la capitale et la formation de sa ville natale trouvent un accord pour la prise en charge d’une partie de son salaire. Alors que des cadors comme Liverpool, l’AS Roma et le Milan AC restent à l’affût (voir ici), le quotidien Marca précise que la position de l’Espagnol est on ne peut plus claire. En effet, l’ancien Madrilène aurait décidé soit de rejoindre le club des Canaries, soit, si cela n’est pas possible, de rester au PSG ! Une prise de position tranchée qui vise sans doute à mettre la pression sur les deux parties. Alors que l’ailier Julian Draxler et le milieu offensif Giovani Lo Celso rejoignent la capitale cet hiver, l’embouteillage est à craindre si Jesé venait à rester…

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+