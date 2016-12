PSG : Lo Celso affiche ses ambitions

Recruté l'été dernier et prêté six mois à son club de Rosario Central, Giovani Lo Celso (20 ans) va rejoindre le Paris Saint-Germain pour la seconde partie de la saison. Le milieu offensif argentin arrive dans la capitale ce mercredi et espère bien gagner du temps de jeu.

"Comme joueur, on rêve toujours de jouer. Il y a de grands joueurs au PSG. Je vais m'entraîner au maximum pour gagner du temps de jeu. J'ai hâte de rejoindre l'équipe et d'apporter ma pierre à l'édifice", a déclaré Lo Celso à l'AFP. "Ici en Argentine, je jouais comme meneur de jeu, mais je peux jouer dans un 4-3-3. Je ferai ce que me demandera l'entraîneur", a-t-il ajouté.

A lui de faire le nécessaire pour convaincre Unai Emery.