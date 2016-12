Monaco : Bakayoko a tranché pour son avenir Par Romain Rigaux - Le 27/12/2016 A+ Imprimer Email Texte: A- Très performant depuis le début de la saison avec l'AS Monaco, le milieu de terrain Tiémoué Bakayoko (22 ans, 16 matchs et 2 buts en L1 cette saison) plaît notamment à Chelsea et Manchester City. Une offre des deux clubs anglais cet hiver est même évoquée par la presse anglaise. Mais l'ancien Rennais n'a pas l'intention de quitter le Rocher en janvier. "J'ai fait six bons premiers mois mais la saison n’est pas finie. Je ne quitterai pas Monaco cet hiver, c’est une certitude. Je n’ai pas envie de partir. L’ASM est une belle institution. Certes, la Premier League fait rêver mais je n’ai aucune raison de partir cet hiver. Aujourd’hui, j’ai deux objectifs : terminer champion de France et aller le plus loin possible en Ligue des Champions", a confié Bakayoko à Eurosport. Un discours qui fera très certainement plaisir aux dirigeants et aux supporters monégasques. Un discours qui fera très certainement plaisir aux dirigeants et aux supporters monégasques.

