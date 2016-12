Juve : Bonucci a failli tout plaquer Par Romain Rigaux - Le 27/12/2016 A+ Imprimer Email Texte: A- Elément incontournable au sein de la défense de la Juventus Turin, Leonardo Bonucci (29 ans, 12 matchs et 1 but en Serie A cette saison) a connu une période compliquée l'été dernier. Suite à une grave maladie de son fils Matteo après l'Euro 2016, l'international italien a pensé à arrêter le football. "C'est la fin d'une peur qui a duré depuis le mois de juillet. A Matteo nous lui avons répété : 'Tu es notre champion, tu as gagné la partie la plus difficile'. Ils lui ont soigné une hernie, mais nous avons senti que ce n'était plus le même garçon. Un médecin merveilleux de l'hôpital Regina Margheritta a détecté une maladie grave et nous avons dû intervenir immédiatement", raconte le Bianconero dans une interview accordée à La Repubblica. "Dans cette période, j'ai pensé à arrêter le football, simplement je ne pouvais pas penser à mon travail, je l'avais mis de côté. Matteo est revenu à la maison le 10 août, trois jours après la chirurgie, c'est une récupération record", a-t-il poursuivi. Bonucci a finalement poursuivi sa carrière, pour le plus grand bonheur de la Juve, et il a récemment prolongé son contrat jusqu'en 2021. "Dans cette période, j'ai pensé à arrêter le football, simplement je ne pouvais pas penser à mon travail, je l'avais mis de côté. Matteo est revenu à la maison le 10 août, trois jours après la chirurgie, c'est une récupération record", a-t-il poursuivi. Bonucci a finalement poursuivi sa carrière, pour le plus grand bonheur de la Juve, et il a récemment prolongé son contrat jusqu'en 2021.

