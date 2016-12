Swansea : Bradley, c'est déjà fini ! (off.) « Par Romain Rigaux - Le 27/12/2016 » A+ Imprimer Email Texte: A- Bob Bradley ne sera pas resté longtemps sur le banc de Swansea. L'Américain a été limogé ce mardi après moins de trois mois sur le banc des Swans. "Nous sommes désolés de perdre Bob après un laps de temps aussi court. Malheureusement, les choses n'ont pas fonctionné comme prévu et nous avons senti que nous devions faire le changement alors qu'il reste la moitié de la saison à disputer", explique le président de Swansea, Huw Jenkins, dans un communiqué. Le club gallois occupe la 19e place de Premier League et reste sur quatre défaites lors des cinq derniers matchs. Le club gallois occupe la 19e place de Premier League et reste sur quatre défaites lors des cinq derniers matchs.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+