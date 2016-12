Ang. : Liverpool corrige Stoke !

Et de trois ! Mené au score face à Stoke City ce mardi, Liverpool a renversé son adversaire du jour pour s'imposer 4-1 et décrocher un troisième succès consécutif. Lallana (35e), Firmino (44e) et Sturridge (70e) ont marqué pour les Reds, alors que l'ancien Marseillais Imbula a inscrit un but contre son camp.

Au classement, le club de la Mersey occupe la 2e place à six points de Chelsea.