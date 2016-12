Monaco : De Sanctis totalement conquis !

Monaco : De Sanctis totalement conqui s ! « Par Romain Rigaux - Le 27/12/2016 » A+ Imprimer Email Texte: A- Arrivé à l'AS Monaco l'été dernier dans le rôle de doublure de Danijel Subasic, le gardien Morgan De Sanctis (39 ans, 1 match en L1 cette saison) joue peu mais se sent très bien sur le Rocher. L'ancien portier de l'AS Rome se montre très élogieux à l'égard du club de la Principauté. "Evoluer à Monaco est une expérience merveilleuse. Nous avons un super président, un club très bien structuré et Leonardo Jardim est un entraîneur aussi excellent que pragmatique. C’est la personne idéale pour gagner le championnat", confie l'Italien dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport. "Il a de supers jeunes comme Sidibé, Fabinho, Mendy, Bakayoko, Mbappé ou encore Boschilia. Et puis il y a Falcao qui revient au meilleur de sa forme et qui refait partie des cinq meilleurs avant-centres en Europe", a-t-il ajouté. De Sanctis a disputé trois matchs toutes compétitions confondues avec l'ASM. De Sanctis a disputé trois matchs toutes compétitions confondues avec l'ASM.

