ASSE : Corgnet évoque sa situation « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 27/12/2016 » A+ Imprimer Email Texte: A- Bien que poussé vers la sortie cet hiver par ses dirigeants et son entraîneur, Benjamin Corgnet (29 ans, 1 match en L1 cette saison) pourrait aller au bout de son contrat (juin 2017) à l'AS Saint-Etienne. Car visiblement, le milieu de terrain stéphanois n'a pas envie de partir n'importe où. "C’est une situation délicate, pas facile, mais je continue à faire le boulot pour être prêt physiquement si on fait appel à moi. Voilà c’est comme ça, ce sont des décisions comme il y en a partout, confie l'ancien Lorientais à L'Equipe avant de se prononcer sur son avenir. Je n’en sais rien, je verrai en fonction des opportunités. Pour l’instant, je suis quand même bien à Sainté, il me reste six mois de contrat, mon avenir ne me stresse pas. Les clubs sont au courant de ma situation, je ne suis pas blessé, je suis en forme." Corgnet pourrait être un bon renfort pour les clubs en difficulté cette saison. Corgnet pourrait être un bon renfort pour les clubs en difficulté cette saison.

