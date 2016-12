Man Utd : deux joueurs du Benfica arrivent !

Man Utd : deux joueurs du Benfica arriven t ! « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 27/12/2016 » A+ Imprimer Email Texte: A- De retour en forme (8 victoires et 3 nuls lors de ses 11 derniers matchs toutes compétitions confondues), Manchester United ne compte pas pour autant rester calme sur le mercato hivernal. Le quotidien portugais Record annonce ainsi l'arrivée de deux défenseurs du Benfica Lisbonne chez les Reds Devils au cours des jours à venir. En plus du défenseur central suédois Victor Lindelöf (22 ans, 14 matchs en Liga Sagres cette saison), pour un peu plus de 40 millions d'euros, l'équipe de José Mourinho devrait également accueillir le latéral gauche du club portugais, Nelson Semedo (23 ans, 15 matchs et 1 but en Liga Sagres cette saison), pour une somme similaire. Rappelons qu'en parallèle, MU a l'intention de se séparer de Marcos Rojo et de Luke Shaw.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+