PSG : Di Maria à Shanghai, c'est non pour Poyet « Par Youcef Touaitia - Le 27/12/2016 » A+ Imprimer Email Texte: A- Dimanche (voir ici), nous vous évoquions la possibilité d'un transfert du milieu offensif du Paris Saint-Germain, Angel Di Maria (28 ans, 15 matchs et 1 but en L1 cette saison), vers la Chine et le Shanghai Shenhua. Sauf que l'entraîneur de la formation asiatique, Gustavo Poyet, a indiqué que cela ne pouvait pas se faire cet hiver à cause des quotas mis en place par la fédération chinoise dès 2017. "Une arrivée d'Angel Di María ? Les quotas seront atteints si Tevez vient. Je n’ai pas d’information. Cela pourra se faire uniquement s’il y a un départ. Il y a ici Freddy Guarín, Gio Moreno et Obafemi Martins", a fait remarquer le coach uruguayen sur les ondes de la radio La Red. Avec désormais quatre joueurs étrangers plutôt que cinq dans l'effectif, l'objectif de l'instance est de limiter la surenchère incroyable des clubs locaux pour les meilleurs joueurs évoluant sur les autres continents. Avec désormais quatre joueurs étrangers plutôt que cinq dans l'effectif, l'objectif de l'instance est de limiter la surenchère incroyable des clubs locaux pour les meilleurs joueurs évoluant sur les autres continents.

