Liverpool : Klopp compare le club à Dortmund « Par Youcef Touaitia - Le 27/12/2016 » A+ Imprimer Email Texte: A- En place depuis octobre 2015, Jürgen Klopp se plaît énormément à Liverpool. L'entraîneur allemand a d'ailleurs comparé l'environnement des Reds à celui qu'il a connu au Borussia Dortmund entre 2008 et 2015. "Nous avons une atmosphère qui est aussi bonne qu'elle devrait l'être grâce à toutes les personnes qui travaillent ici. Nous avons eu notre fête de Noël la semaine dernière et c’était vraiment agréable d'avoir tous les gens autour. Ce fut une grande différence car après un an et trois mois ici, je ne connaissais toujours pas les noms de certains membres du personnel. Nous avons désormais une situation complètement différente de l'année dernière. Ce n’est pas la même chose, mais elle est semblable à ce que nous avions à Dortmund", a assuré le coach des Scousers. Il ne reste plus qu'à avoir le même succès qu'en Bundesliga pour Klopp désormais ! Il ne reste plus qu'à avoir le même succès qu'en Bundesliga pour Klopp désormais !

