Leicester : Ranieri veut piquer Mahrez Par Eric Bethsy - Le 26/12/2016 A+ Imprimer Email Texte: A- Elu meilleur joueur du championnat anglais la saison dernière, l’ailier de Leicester City Riyad Mahrez (25 ans, 18 matchs et 3 buts en Premier League cette saison) n’a plus du tout le même rendement, y compris à l’entraînement. C’est pourquoi son manager Claudio Ranieri ne l’a pas titularisé contre Everton (défaite 0-2) ce lundi lors du Boxing Day. "Il n’est pas en grande forme en ce moment et je veux le stimuler, a expliqué l’Italien. Je ne le vois pas faire de bonnes choses à l’entraînement et il doit donner plus pour l’équipe. Je veux plus." Avec seulement trois points d’avance sur la zone rouge, les Foxes auront besoin de Mahrez pour se donner de l’air. Avec seulement trois points d’avance sur la zone rouge, les Foxes auront besoin de Mahrez pour se donner de l’air.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+