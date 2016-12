Man City : Lampard dénonce Agüero Par Eric Bethsy - Le 26/12/2016 » A+ Imprimer Email Texte: A- Passé par Manchester City en 2014-2015, Frank Lampard (38 ans) a livré une drôle d’anecdote sur l’attaquant Sergio Agüero (28 ans, 12 matchs et 10 buts en Premier League cette saison). Apparemment, l’Argentin n’était pas le Citizen le plus ponctuel, ce qui lui a valu quelques amendes. "Agüero en a pris quelques-unes. Il s’en foutait. Il était tellement relax, a raconté l’ancien joueur du New York City FC à Sky Sports. Les membres du staff lui disaient : 'bon, tu as une amende' et lui il répondait : 'Ok, pas de problème. Attendez le week-end que je mette un triplé et tout le monde sera content.'" A ce moment, El Kun réalisait effectivement sa meilleure saison en Premier League avec 26 buts. A ce moment, El Kun réalisait effectivement sa meilleure saison en Premier League avec 26 buts.

