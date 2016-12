Chelsea : Hazard surpris pour Batshuayi

L’attaquant Diego Costa suspendu, on s’attendait à voir Michy Batshuayi (23 ans, 11 apparitions et 1 but en Premier League cette saison) titulaire contre Bournemouth (3-1 pour les Blues) ce lundi, pour le compte de la 18e journée de championnat. Mais comme nous vous l’indiquions (voir brève 18h12), le manager Antonio Conte a préféré aligner Eden Hazard (25 ans, 17 matchs et 9 buts en Premier League cette saison) en pointe. Un choix surprenant, y compris pour l’ailier belge.

"C'était plutôt pas mal, je me suis bien senti. Durant la semaine, je pensais que Michy allait jouer là vu que Diego était suspendu, a avoué l’ancien Lillois interrogé par SFR Sport. Mais le coach m'a choisi donc j'ai essayé de faire le maximum. J'avais un peu joué là la saison dernière, et quelques minutes cette année, donc je connais un peu ce poste."

D’ailleurs, Hazard a réalisé une belle prestation avec un but inscrit sur penalty. Une mauvaise nouvelle de plus pour l’ex-Marseillais...