Man Utd : Mourinho défend Martial

Le 26/12/2016

De nouveau remplaçant au coup d'envoi face à Sunderland (3-1) ce lundi, l'attaquant de Manchester United Anthony Martial (21 ans, 11 matchs et 1 but en Premier League cette saison) n'a plus les faveurs de son manager José Mourinho. Critiqué, l'international tricolore peut tout de même compter sur le soutien du Portugais. "Je pense qu'Anthony Martial est très jeune, les gens ont tendance à l'oublier, a rappelé le coach des Red Devils au micro de SFR Sport. L'an dernier l'équipe jouait d'une manière complètement différente d'aujourd'hui, c'était basique, il y avait beaucoup de possessions inutiles, passives où l'équipe attendait l'espace pour trouver Martial entre les lignes pour qu'il marque. Cette saison est plus difficile, il a besoin d'un peu de temps pour progresser. (...) C'est une bonne personne qui travaille, il veut y arriver. Je ne me fais pas de souci pour lui." Un petit tacle au passage pour son prédécesseur Louis van Gaal, c'est gratuit...

