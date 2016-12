Bordeaux : Gourvennec tient à Malcom « Par Eric Bethsy - Le 26/12/2016 » A+ Imprimer Email Texte: A- Convoité par de grosses écuries comme la Juventus Turin, Chelsea ou le FC Séville, l’ailier de Bordeaux Malcom (19 ans, 18 matchs et 3 buts en L1 cette saison) pourrait permettre au club aquitain de réaliser une belle opération financière (voir brève 12h03). Mais de son côté, l’entraîneur Jocelyn Gourvennec estime que le Brésilien est indispensable à sa formation. "Quand Malcom est bon l'équipe l'est aussi, a souligné le technicien dans le quotidien Le Parisien. C'est un joueur différent, sérieux, très à l'aise techniquement et qui voit très bien le jeu. Cet été il a effectué sa première préparation en Europe et il a enchaîné par un très gros début de saison. Il a ensuite été freiné par sa fissure au tibia lors du match a Lyon et il a joué blessé. Il est encore jeune, il manque d'expérience et cela explique qu'il soit encore irrégulier, notamment sur le plan mental. Or Bordeaux a besoin de lui à son meilleur niveau car il a un talent incroyable." Reste à savoir combien de temps les Girondins pourront garder leur pépite. Reste à savoir combien de temps les Girondins pourront garder leur pépite.

