Monaco : Sidibé n'enterre pas le PSG « Par Eric Bethsy - Le 26/12/2016 » A+ Imprimer Email Texte: A- Deuxième de Ligue 1 à la trêve, l’AS Monaco s’affirme comme un sérieux prétendant au titre. D’autant que le Paris Saint-Germain, qui compte trois points de retard sur le club de la Principauté, n’est pas au meilleur de sa forme. Mais pas question pour Djibril Sidibé (24 ans, 16 matchs et 2 buts en L1 cette saison) de sous-estimer le champion de France. "Au départ, on souhaitait terminer le plus haut possible. Ensuite, en fonction de la situation, on s'adapte. Je pense qu'on sera là pour le titre, oui, a confié le latéral monégasque à Onze Mondial. Avec qui on va se battre ? Le PSG, déjà. Ils ont l'expérience, ils sont habitués à jouer de gros matchs, à hausser leur niveau de jeu. Même si ce n'est pas le PSG de la saison dernière, il impressionne encore. Faire 2-2 à Arsenal, c'est costaud. Ce n'est pas parce qu'on a gagné le match aller contre eux (3-1, le 28 août) qu'on se voit plus beau qu'on ne l'est." L’international français le sait, la saison est encore très longue. L’international français le sait, la saison est encore très longue.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+