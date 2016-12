Nice : le mercato, Rivère calme tout le monde

Clément Grenier (Olympique Lyonnais), Yacine Brahimi (FC Porto), Ezequiel Lavezzi (Hebei China Fortune FC) : le mercato d’hiver n’a pas encore ouvert ses portes que les rumeurs vont déjà bon train du côté de l’OGC Nice. Mais après les bons coups réussis l’été dernier, le président du Gym Jean-Pierre Rivère a tenu à effectuer une mise au point.

"Le mercato hivernal est très différent de celui d’été. Si on a une opportunité, on regardera. Mais on peut très bien s’arrêter là aussi, a avancé le dirigeant azuréen au média But Football Club. Un autre coup à la Balotelli ? Non. Vous allez sans doute faire allusion à la rumeur qui envoie Ezequiel Lavezzi chez nous. Dans le club, on n’a jamais évoqué la question. (…) Il n’y aura pas de coup fumant en janvier. On a un budget. On doit s’y tenir et ne pas faire n’importe quoi non plus."

Il serait quand même étonnant que le champion d’automne ne boucle pas un renfort sur les ailes comme le souhaite l’entraîneur Lucien Favre.