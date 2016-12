Bordeaux : des cadors européens sur Malcom ?

Arrivé à Bordeaux il y a bientôt un an, l’ailier Malcom (19 ans, 18 matchs et 3 buts en L1 cette saison) réalise des performances intéressantes cette saison après six premiers mois d’adaptation. Talentueux mais encore inconstant, le Brésilien jouit pourtant déjà d’une belle cote sur le marché des transferts.

D’après le quotidien Le Parisien, Chelsea, l’AS Roma, l’Inter Milan, la Juventus Turin, le FC Séville et l’AS Monaco ne lâchent pas l’ancien pensionnaire des Corinthians et devraient passer à l’action l’été prochain "au plus tard" à en croire le journal régional ! Les Girondins, qui ont déboursé 5 millions d’euros pour acquérir 50% des droits du joueur en janvier dernier, vont en profiter pour réaliser une belle plus-value au passage.