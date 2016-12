Sondage MF : Draxler, un très bon joueur mais... « Par Damien Da Silva - Le 26/12/2016 » A+ Imprimer Email Texte: A- Lors d'un récent sondage publié sur le site Maxifoot.fr, nous vous demandions votre avis sur Julian Draxler, la nouvelle recrue du Paris Saint-Germain. Et les votes sont très partagés ! Sur les 31 922 réponses recensées, 41,1% des lecteurs estiment que l'Allemand est "un très bon joueur", mais seulement 9% jugent qu'il s'agit d'un "crack". De l'autre côté, 39,1% affirment qu'il reste "un bon joueur mais pas plus", alors que 10,8% des lecteurs en pensent "pas grand chose, il est de plus en plus décevant". Verdict dans les prochains mois... Dès à présent, exprimez-vous sur la piste Mathieu Debuchy pour l'Olympique de Marseille. Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix. Dès à présent, exprimez-vous sur la piste Mathieu Debuchy pour l'Olympique de Marseille. Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix.

