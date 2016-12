Real : Pepe se rapprocherait de la Chine « Par Damien Da Silva - Le 26/12/2016 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après Oscar et sûrement Carlos Tevez, le défenseur central du Real Madrid Pepe (33 ans, 8 matchs et 1 but en Liga cette saison) pourrait prendre la décision de rejoindre la Chine ! Sous contrat jusqu'en juin 2017 avec les Merengue, le Portugais ne parvient pas à s'entendre concernant la prolongation de son bail avec les dirigeants madrilènes et a reçu deux offres impossibles à refuser provenant de clubs chinois d'après le quotidien ibérique Marca. L'ancien joueur du FC Porto dispose d'ailleurs d'une proposition de la part du China Hebei Fortune avec un salaire estimé à 10 millions d'euros par an, alors qu'il touche 4,5 millions d'euros actuellement à Madrid. Libre de s'engager avec le club de son choix pour le prochain exercice à partir du 1er janvier, Pepe semble plus que jamais sur le départ du Real.

