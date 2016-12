Liverpool : Klopp croit au titre

Voilà près de 27 ans que les supporters de Liverpool attendent un sacre en Premier League. Pour l'actuel entraîneur, Jürgen Klopp, cette saison peut être la bonne pour les Reds.

"Nous ne sommes pas lors des 25 dernières années. Nous sommes aujourd'hui, a commenté l'Allemand en conférence de presse. Même si on aime beaucoup tous les gens qui ont fait l'histoire de club, nous ne pouvons pas faire leur travail. On peut faire le nôtre. Alors, allons-y et essayons de le faire. Nous sommes suffisamment bons et le club est suffisamment grand pour cela."

Deuxièmes du championnat anglais à 6 points de Chelsea, les Scousers vont devoir faire face à une concurrence terrible pour parvenir à leurs fins.