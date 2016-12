Arsenal : une offensive pour Griezmann ?

Arsenal : une offensive pour Griezman n ? Par Youcef Touaitia - Le 25/12/2016 A+ Imprimer Email Texte: A- Troisième du Ballon d'Or 2016, l'attaquant Antoine Griezmann (25 ans, 15 matchs et 6 buts en Liga cette saison) a récemment prolongé avec l'Atletico Madrid jusqu'en juin 2021. Pourtant, l'international tricolore pourrait quitter la capitale espagnole bien avant le terme de son bail. Alors que le Bayern Munich et Manchester United sont prêts à passer à l'action pour convaincre les dirigeants rojiblancos de céder leur meilleur buteur, le média Squawka nous informe qu'Arsenal pourrait mettre son grain de sel afin de coiffer ses deux concurrents sur le poteau. Et pour cause, les négociations pour la prolongation du contrat d'Alexis Sanchez, qui court jusqu'en juin 2018, se passent assez mal pour le moment. Du coup, Arsène Wenger penserait au Colchonero dans le cas où le Chilien n'accepte pas les prochaines propositions de ses supérieurs. Mais pour cela, Arsenal va devoir mettre le prix car l'Atletico réclame un énorme chèque pour le natif de Mâcon. Et pour cause, les négociations pour la prolongation du contrat d'Alexis Sanchez, qui court jusqu'en juin 2018, se passent assez mal pour le moment. Du coup, Arsène Wenger penserait au Colchonero dans le cas où le Chilien n'accepte pas les prochaines propositions de ses supérieurs. Mais pour cela, Arsenal va devoir mettre le prix car l'Atletico réclame un énorme chèque pour le natif de Mâcon.

