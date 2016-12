Man Utd : Carragher change d'avis sur Ibra

Comme de nombreux consultants en Angleterre, Jamie Carragher n'a pas épargné l'attaquant Zlatan Ibrahimovic (35 ans, 16 matchs et 11 buts en Premier League cette saison), très moyen durant les mois de septembre et octobre avec Manchester United. Sauf que depuis six semaines, le Suédois marche sur l'eau et pointe désormais au troisième rang des meilleurs buteurs de Premier League. L'occasion pour l'ex-Red de revenir sur ses propos.

"Alors que les prix des transferts se sont encore plus envolés cette année, Manchester United a réalisé la meilleur affaire en recrutant Ibrahimovic sans frais. Il a toujours été critiqué ici car il écrasait la Serie A et la Ligue 1 mais ne faisait pas grand-chose en Ligue des Champions. Les choses ont commencé à changer le jour où il a mis un quadruplé contre l'Angleterre en novembre 2012, a analysé l'ancien défenseur central au micro de Sky Sports. Aujourd'hui, il est là en Premier League et il assume avec 16 buts en 25 matchs depuis son arrivée à Manchester. Il est injouable dans la surface. Il est charismatique, puissant et marque dans n'importe quelle position. Il a prouvé pourquoi il détient 29 titres majeurs dans son palmarès."

Des propos qui devraient ravir le principal intéressé !