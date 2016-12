Chelsea : Diego Costa parle de Mourinho Par Youcef Touaitia - Le 25/12/2016 A+ Imprimer Email Texte: A- Désormais à Manchester United, José Mourinho a eu sous ses ordres l'actuel meilleur buteur de Premier League, Diego Costa (28 ans, 17 matchs et 13 buts en Premier League cette saison), qui fait les beaux jours de Chelsea. Alors que la relation entre les deux hommes s'est dégradée au fil des semaines lors de la première partie de la dernière saison, l'international espagnol est revenu sur ces moments compliqués. "Ma relation avec Mourinho ? Chaque personne à un bon et un mauvais coté, je dis ça de tout le monde. Mais lui et moi avions une bonne relation, il riait souvent avec les joueurs, nous donnait de la liberté et communiquait beaucoup. Il y avait énormément de bonnes choses. Quand je regarde en arrière, j’ai fais quelques erreurs, des actions que je n’aurais pas dû faire en raison de tout l’amour qu’il m’a donné, a estimé Costa au micro d'ESPN Brasil. Mais je n’ai rien contre lui, si quelqu’un devrait avoir quelque chose contre quelqu’un d’autre, ce serait Mourinho lui même envers moi. Et j’espère qu’il n’a aucune rancœur envers moi compte tenu de tout ce qu’il s’est passé." On attend la version du Mou ! On attend la version du Mou !

