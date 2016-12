PSG : le message d'Aurier pour 2017 Par Youcef Touaitia - Le 25/12/2016 A+ Imprimer Email Texte: A- Samedi, le latéral droit du Paris Saint-Germain Serge Aurier (11 matchs en L1 cette saison) a fêté ses 24 ans. L'occasion pour l'Ivoirien de faire passer un message à ses abonnés sur Twitter, leur souhaitant de bonnes fêtes mais surtout, une année 2017 pleine de réussite pour lui et le club. "Merci à tous pour vos nombreuses messages ! Un an de plus avec vous ! Dieu Merci, vous m’avez soutenu dans les bons et mauvais moments. Je prie et demande à Dieu de me rendre encore meilleur sur le terrain et en dehors. 2017 sera meilleur, inchAllah. Joyeux Noël et Bonnes fêtes de fin d’année à tous ! One love", a relayé l’Éléphant sur le réseau social. C'est tout le mal que l'on souhaite à Aurier, qui a connu une année 2016 très compliquée en dehors des terrains. C'est tout le mal que l'on souhaite à Aurier, qui a connu une année 2016 très compliquée en dehors des terrains.

