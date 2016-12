PSG : Draxler va toucher le pactole Par Youcef Touaitia - Le 25/12/2016 A+ Imprimer Email Texte: A- Le transfert vers le Paris Saint-Germain de Julian Draxler (23 ans, 13 matchs en Bundesliga cette saison) officialisé par Wolfsbourg, on en sait un peu plus sur les détails du contrat de l'Allemand. Si le club de la capitale a déboursé un peu plus de 40 millions d'euros pour s'attacher les services du champion du monde 2014, celui-ci n'a pas dû hésiter longtemps pour accepter la proposition francilienne. En effet, Le Parisien nous informe ce dimanche que le joueur formé à Schalke 04 touchera 850 000 euros brut par mois, soit un peu plus de 10 millions d'euros par an. Une rémunération très élevée qui va faire de Draxler le troisième joueur le mieux payé du club derrière Thiago Silva et Angel Di Maria. Arsenal, qui rencontre des difficultés pour prolonger Mesut Özil et Alexis Sanchez, ainsi que la Juventus, qui refuse de verser un salaire annuel à 8 chiffres, n'avaient pratiquement aucune chance face au PSG. Arsenal, qui rencontre des difficultés pour prolonger Mesut Özil et Alexis Sanchez, ainsi que la Juventus, qui refuse de verser un salaire annuel à 8 chiffres, n'avaient pratiquement aucune chance face au PSG.

