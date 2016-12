Barça : Neymar raide dingue d'Iniesta Par Youcef Touaitia - Le 25/12/2016 A+ Imprimer Email Texte: A- S'il est un joueur qui fait l'unanimité auprès de tous les fans de football, c'est bien Andrés Iniesta (32 ans, 8 matchs en Liga cette saison). Considéré comme un des meilleurs joueurs espagnols de tous les temps, le milieu offensif du FC Barcelone a été adoubé par son partenaire en club, Neymar (24 ans, 13 matchs et 4 buts en Liga cette saison). "C'est le meilleur milieu de terrain que j'ai jamais vu jouer. Il incarne l'élégance et a une classe incroyable qui le rend différent de n'importe quel autre joueur", a assuré le Brésilien pour le site de la Liga. Iniesta, le seul joueur à avoir été acclamé par les fans du Real Madrid et de l'Espanyol Barcelone. Iniesta, le seul joueur à avoir été acclamé par les fans du Real Madrid et de l'Espanyol Barcelone.

